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Еще две страны сообщили о случаях нового штамма коронавируса

Мадрид

Испания и Швеция подтвердили несколько случаев заражения новым, более быстро распространяющимся штаммом коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании.

При этом все заболевания связаны с людьми, вернувшимися с британской территории.

За последние дни об обнаружении этого штамма сообщали Франция, Дания, Нидерланды, Италия, Германия и несколько государств за пределами Европы, отмечает Би-би-си.

Появившиеся неделю назад сведения о новом варианте коронавируса, вызывающего COVID-19, в Англии вынудили десятки стран ввести ограничения на поездки в Великобританию. Ученые тогда отмечали, что новый штамм значительно заразнее, но нет свидетельств, что он вызывает более тяжёлое и опасное течение болезни.

Тем временем в Европе Венгрия стала первой страной, в которой началась вакцинация жителей от COVID-19. Государственные СМИ передали, что первым прививку препаратом Pfizer-BioNTech сделал врач одной из больниц Будапешта.

Помимо Венгрии несколько европейских стран, включая Австрию, Польшу, Чехию, Испанию, Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию, 26 декабря сообщили о прибытии под защитой сил полиции и военных первых партий вакцины Pfizer-BioNTech.

Большинство членов ЕС планировали запустить вакцинацию именно с субботы, 26 декабря, начав с постояльцев домов престарелых старше 80 лет.

"Вакцинация поможет нам постепенно вернуться к нормальной жизни", – подчеркнула недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Во многих частях Европы наблюдается новый всплеск коронавирусной инфекции, что побуждает власти возвращаться к строгим карантинным мерам, ограничивая торговлю, работу кафе и ресторанов, предприятий сферы услуг и учреждений образования.

О новостях за минувшую неделю – в видеосюжете Радио Свобода:

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