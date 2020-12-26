Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет

Минздрав России одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" для людей старше 60 лет. Об этом в интервью каналу "Россия-24" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По утверждению министра, в России уже проходит масштабная вакцинация препаратом.

Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. Ранее Мурашко заявлял, что до конца года в российские регионы планируется отправить до 500 тысяч вакцин. Ещё 300 тысяч доз, как утверждается, отправлены в Аргентину. При этом темпы вакцинации пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании и не превышают несколько тысяч человек в день.

Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России больше 29 тысяч человек в день. По состоянию на утро 26 декабря в России было выявлено с начала пандемии 3 миллиона 21 964 случая заболевания коронавирусом нового типа. 541 299 человек находятся на контроле государства как заболевшие. Смертность в 2020 году рекордная за 9 лет — а избыточная смертность превысила 140 тысяч человек.

Ранее своим возрастом объяснил не готовность вакцинироваться "Спутником" 68-летний президент России Владимир Путин. "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались, — заявил он на итоговой пресс-конференции 17 декабря. — Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным".

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