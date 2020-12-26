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Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет

Президент Путин заявлял, что пока не может использовать российскую вакцину. Ограничение снято

Минздрав России одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V" для людей старше 60 лет. Об этом в интервью каналу "Россия-24" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По утверждению министра, в России уже проходит масштабная вакцинация препаратом.

Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. Ранее Мурашко заявлял, что до конца года в российские регионы планируется отправить до 500 тысяч вакцин. Ещё 300 тысяч доз, как утверждается, отправлены в Аргентину. При этом темпы вакцинации пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании и не превышают несколько тысяч человек в день.

Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России больше 29 тысяч человек в день. По состоянию на утро 26 декабря в России было выявлено с начала пандемии 3 миллиона 21 964 случая заболевания коронавирусом нового типа. 541 299 человек находятся на контроле государства как заболевшие. Смертность в 2020 году рекордная за 9 лет — а избыточная смертность превысила 140 тысяч человек.

  • Ранее своим возрастом объяснил не готовность вакцинироваться "Спутником" 68-летний президент России Владимир Путин. "Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались, — заявил он на итоговой пресс-конференции 17 декабря. — Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным".

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