Власти России запретили импорт медицинских масок

Правительство России временно запретило госзакупки импортных медицинских масок.

Решение будет действовать до конца будущего года. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

2 ноября Минпромторг предложил ввести запрет на закупки масок за рубежом, чтобы поддержать российских производителей.

Весной на фоне роста заболеваемости COVID-19 в регионах России образовался дефицит масок. Некоторые ощутили его еще в феврале, в частности, Москва и Карачаево-Черкесия.

На фоне дефицита начали расти цены, в какой-то момент в Москве они увеличились на 900 процентов. Чтобы стабилизировать ситуацию, Россия ввела запрет на вывоз масок и бинтов, предприятия нарастили их производство. На максимуме они выпускают 21 миллион защитных средств в сутки, отмечает РБК.