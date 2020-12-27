Путин отказался от традиционной предновогодней встречи с бизнесом

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в 2020 году в традиционной встрече с бизнесом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт агентство РИА "Новости". Причина такого решения не называется, ранее была отменена ежегодная прямая линия с участием президента.

Путин обычно встречается с бизнесменами в преддверии Нового года. На встрече в 2019 году в Кремле, в частности, присутствовали миллиардеры Михаил Гуцериев, Михаил Прохоров и Михаил Фридман, Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин. Обычно с бизнесменами обсуждается ситуация в экономике, но в прошлом году, по данным источников Forbes, "Путин удивил всех уровнем погружённости в исторический материал начала Второй мировой войны".

Один из участников встречи рассказал тогда журналу, что мероприятие в прошлом году прошло без живого диалога, в отличие от того, как было раньше. "Был такой формат — один короткий вопрос, потом президент 10 минут вещает", — цитирует издание участника.

В сентябре издание "Проект" рассказывало, что всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать двухнедельный карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров и представителей крупного бизнеса.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда не стал комментировать журналистам "Проекта" утверждения источников. Позднее он сказал, что часть визитёров Путина проходят двухнедельный карантин, а часть нет.

68-летний Путин, по официальной информации, ещё не болел коронавирусной инфекцией нового типа и не прививался от неё. Он не стал прививаться российской вакциной "Спутник V", заявив, что находится в неподходящей для неё возрастной группе. Вскоре после этого заявления вакцина была одобрена для использования людьми старше 60 лет.