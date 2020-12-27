Любови Соболь предъявили обвинение и отпустили из изолятора

Соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вечером в воскресенье отпустили из изолятора временного содержания в Москве, где она провела двое суток после задержания в пятницу. Об этом она рассказала телеканалу "Дождь".

Ранее Соболь доставили в здание Следственного комитета. Ей предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Избрали ли какую-то меру пресечения, не сообщается. По словам Соболь, в деле "много несостыковок". С ней провели 6 допросов.

Соболь задержали на 48 часов после допроса в Следственном комитете 25 декабря. У неё дома прошёл обыск. Дело возбудили по заявлению родственницы предполагаемого участника покушения на Навального и сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Она утверждает, что Соболь проникла в её квартиру. Сама Соболь говорила, что хотела встретиться с Кудрявцевым и задать ему вопросы об отравлении, поэтому подъехала к его дому и звонила ему в дверь, в какой-то момент к ней вышла тёща Кудрявцева, которая и написала затем заявление. По статье, по которой возбуждено уголовное дело, Соболь грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.