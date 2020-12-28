Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе, пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов "Актион Образование". В опросе участвовали более 3 тысяч человек – около 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей и 1,4 тысячи родителей из 65 российских регионов. Руководство школ с родителями не согласилось.

Почти половина – 47% – опрошенных директоров заявили, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы. Среди участвовавших в исследовании родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

Около 40% респондентов среди руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. Большинство родителей считают, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях. В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятия на удаленке (20%).

Осенью, по данным опроса, большинство школ не уходили на дистанционное обучение, несмотря на неформальную вторую волну пандемии коронавируса. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах. В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. Полностью на карантин закрывались около 7% заведений.