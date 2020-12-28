В Москве настоятельно призывают вакцинироваться от COVID-19

Власти Москвы из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в российской столице настоятельно рекомендуют всем, у кого есть возможность, пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
С 28 декабря, по её словам, сделать прививку смогут жители Москвы старше 60 лет, которые тяжелее всего переносят заболевание.
Кроме того, с понедельника на вакцинацию также приглашаются сотрудники сфер жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, спортивных организаций, а также сотрудники органов охраны правопорядка. Пункты вакцинации не закроются на новогодние праздники, добавила заммэра.
Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. При этом темпы вакцинации в России пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании, и не превышают несколько тысяч человек в день.
При этом третья стадия испытаний российской вакцины "Спутник V" по-прежнему не закончена. Издание "Медуза" отмечает, что у научного сообщества есть ряд вопросов к испытанию препарата, суммируя которые можно предположить, что они провалены – что не говорит о неэффективности вакцины.
В Москве за сутки зарегистрированы 6253 случая заражения коронавирусом. Подтверждены 76 летальных исходов от COVID-19, выздоровели 5166 пациентов.
В России (включая аннексированный Крым) на 28 декабря выявлены 27 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за сутки 487 пациентов, выздоровели 20 480.
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