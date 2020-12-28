Правительство утвердило постановление об оптимизации штатов федеральных органов власти. Документ предусматривает сокращение должностей 37 заместителей руководителей федеральных органов. Также в рамках реформы госаппарата в федеральных органах, подчиняющихся правительству, планируется сократить 74 структурных подразделения, выполняющих обеспечивающие функции.
"Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда", — подчеркивается в опубликованном на сайте правительства сообщении.
"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работают лишь десять человек", — пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное — размывают ответственность.
- О реформе госаппарата глава правительства Михаил Мишустин объявил в середине ноября. Начать оптимизацию штатов министерств и ведомств планируется с 1 января, а завершить — к 1 мая. В рамках оптимизации штат центральных аппаратов предполагается сократить на 5%, а территориальных органов — на 10%.
- В сентябре 2019 года первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщала, что в стране 855 тысяч государственных гражданских служащих. Из них 603 тысячи человек — федеральные гражданские служащие, 252 тысячи — гражданские служащие регионов.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.