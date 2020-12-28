Настойчивая вакцинация. Принуждают ли в России прививаться "Спутником"

В декабре в России началась вакцинация от коронавируса COVID-19. Российские (как и зарубежные) вакцины от нового вируса сделаны в рекордные сроки, соцопросы показывают, что многие россияне не хотят прививаться, опасаясь последствий для здоровья. Владимир Путин, а затем и многие другие чиновники неоднократно заявляли, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной.



На практике так происходит не всегда: работники разных отраслей заявляют, что сталкиваются с крайне настойчивыми "просьбами" начальства сделать прививку. Министерство здравоохранения России внесло вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показателям. Теперь для ряда профессий прививка от главной заразы 2020 года уже не будет добровольной.



"Царьки на местах"

– Две недели назад пришла телеграмма в подразделения, что каждую неделю необходимо подавать списки сотрудников на вакцинацию. Но никто не хочет, поэтому списки не подаются. У нас пока спустили на тормозах, никого не принуждают, но от подразделения к подразделению это может разниться – царьки на местах могут проявлять инициативу, – рассказывает собеседник Радио Свобода в московской полиции.О том, что в одних организациях начальство настаивает на вакцинации от коронавирусной инфекции, а в других нет, Радио Свобода рассказал источник и в управляющих структурах московского метрополитена. По его словам, в самой подземке прививаться "Спутником V" от работников сейчас не требуют, а в Центральной пассажирской перевозочной компании (управляет подмосковными электричками) в начале декабря от его друга потребовали подписать некий договор, в котором он брал на себя обязательство сделать прививку.

"В городе очень серьезно развивается вакцинация… Руководство города требует от нас более активно участвовать в этом процессе… Лично каждый руководитель сопровождает своих людей на медобследование и вакцинацию. Все мероприятия должны быть завершены в течение двух недель… Невакцинированный руководитель, начиная от зама генерального директора и до начальника цеха – потенциальный претендент на рассмотрение соответствия занимаемой должности", – эти слова были сказаны, как утверждает МБХ-Медиа, на совещании руководства "Мосводоканала", издание опубликовало запись этой встречи.

Летом "Мосводоканал" попал в скандал с принуждением голосовать за поправки в Конституцию. Не давить на своих сотрудников муниципальную компанию даже просил официальный штаб наблюдателей за голосованием.



– Медикам на работе говорят, что надо привиться. Происходит это добровольно-принудительно. К ним на работу никто централизовано не приезжает. Они должны сами записаться, как физические лица, через "Госуслуги" или Mos.ru, – рассказывает пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей" Александра Захарова.



"Альянс врачей" подготовил шаблон заявлений об отказе от прививок против COVID-19, которые профсоюз предлагает посылать сразу в прокуратуру Москвы, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Трудовую инспекцию.

– У нас поначалу составили какие-то списки на вакцинацию, знаю, что и я там был. Но как только работодатель узнал, что мы будем направлять жалобы, сразу тишина, – говорит председатель ячейки "Альянса врачей" в московской городской поликлинике №218 Сергей Полякин.



На момент публикации этого материала пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы не ответила на вопросы Радио Свобода, а пресс-службы "Мосводоканала" и Центральной пригородной пассажирской компании не отреагировали на предложения дать комментарий о процессе вакцинации сотрудников.





Вписали в календарь



Истории с принуждением к вакцинации от COVID-19 пока касаются в основном Москвы, куда и сами вакцины пока поставлены в достаточно больших количествах. В регионах же вакцины "Спутник V" пока очень мало.

В конце декабря "Российская газета" опубликовала интервью создателя третьей, помимо разработок Центра имени Гамалеи и НЦ "Вектор", вакцины от COVID-19, директора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова. На страницах правительственного издания он заявил о необходимости принуждения людей к прививкам.

"Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья", – сказал Ишмухаметов.

Фактически, это уже происходит. Минздрав РФ внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. В приказе Минздрава от 9 декабря (опубликован 16 декабря) говорится, что в первую очередь должны быть привиты медики, педагоги, соцработники, сотрудники многофункциональных центров, а также взрослые россияне, страдающие рядом заболеваний или ожирением. Как менее приоритетные для вакцинации профессиональные категории перечислены транспортники, энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, волонтеры, студенты, военные, работники сферы услуг, а также вообще государственные и муниципальные служащие. Регионы имеют право менять приоритетность категорий для вакцинации.

Оргсекретарь профсоюза "Учитель" Ольга Мирясова объяснила Радио Свобода, что национальный календарь ещё должен пройти утверждение у Главного санитарного врача (также могут быть отдельные решения о необходимости каких-либо прививок в отдельных регионах), но в случае с коронавирусной инфекцией вряд ли стоит сомневаться, что эту прививку оставят в календаре.

– Есть определенные профессиональные категории, у которых много контактов, и которым необходимы определенные прививки. Так как есть законодательство о добровольности медицинского вмешательства, получается коллизия. Человек имеет право отказаться, уволить его за это нельзя, но работодатель может отстранить человека от работы на время эпидемии без сохранения зарплаты. С гриппом, например, происходит так: многие педагоги не хотят делать прививки, на это, фактически, закрывают глаза. Как с ковидом будет, непонятно. С ним вопрос гораздо острее стоит, но и к вакцинации недоверие большое, – рассказывает Мирясова.