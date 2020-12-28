В центре Грозного произошла стрельба, есть убитые

В центре Грозного в результате перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным Baza, погиб один полицейский, ещё один ранен.

Нападение произошло на проспекте Путина. Один из нападавших был, как сообщается, убит, а второй ранен.

Собеседник агентства "Интерфакс" настаивает, что неизвестные открыли огонь из автоматического оружия на улице Мира. По его словам, нападавших было двое, и они в ходе перестрелки были застрелены.

Издание Baza утверждает, что позднее экстренные службы скорректировали информацию. При нападении погиб один полицейский, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Один из двоих нападавших также выжил, он задержан. Такая же информация у телеграм-канала 1ADAT. Кроме того, по данным Baza, нападавшие были вооружены ножами, а не огнестрельным оружием.