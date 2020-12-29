2020 год: Донбасс, пандемия, популизм. Эфир в 20:30

Как 2020 год изменил Украину и мир? Что происходило во взаимоотношениях между Киевом и Москвой? Собеседники Виталия Портникова – общественный деятель и правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Владимир Фесенко. Эфир в 20:30.