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Дороги к свободе

2020 год: Донбасс, пандемия, популизм. Эфир в 20:30

Президент Владимир Зеленский на позициях украинской армии в Донецкой области в апреле 2020 года

Украинские итоги года обсуждают правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Владимир Фесенко

Как 2020 год изменил Украину и мир? Что происходило во взаимоотношениях между Киевом и Москвой? Собеседники Виталия Портникова – общественный деятель и правозащитник Иосиф Зисельс и политолог Владимир Фесенко. Эфир в 20:30.

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