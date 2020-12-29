"Черная страница российского правосудия". Приговор Карине Цуркан

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Ранее гособвинение попросило суд приговорить Цуркан к 18 годам колонии общего режима. Защита настаивала на невиновности Цуркан и оправдательном приговоре. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей.

Адвокат Цуркан Иван Павлов заявил, что этот приговор будет обжалован:

"Этот день, безусловно, войдет в историю как черная страница российского правосудия. Невиновному человеку – а за свои слова я отвечаю – дали 15 лет колонии. Дело Цуркан тоже, уверен, войдет в историю как прецедент, каким не должно быть правосудие. Справедливости мы пока не добились, но нам остается одно – идти дальше, обжаловать и добиваться отмены этого неправосудного приговора и скорейшего освобождения нашей подзащитной [...]

Карина сильная, она держится. Конечно, ей очень тяжело, как и должно быть тяжело невиновному человеку, который уже более двух с половиной лет находится под стражей".

Уголовное дело бывшего топ-менеджера энергетической компании "Интер РАО" Карины Цуркан начали рассматривать в Мосгорсуде в конце сентября. Процесс проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены. По версии ФСБ, в 2004 году Карину Цуркан завербовал сотрудник молдавских спецслужб по имени Александр Попеску. В апреле 2015 года она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и впоследствии передала этот документ Службе информации и безопасности Молдавии. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу, что информация в документе составляла гостайну. Сама Цуркан в интервью РБК заявляла, что "такого документа не существует в природе" и она никогда не была знакома с Александром Попеску.

Как пишет "Медиазона", спецслужба Молдавии якобы получила от Цуркан сведения о поставках электричества на территорию самопровозглашенных республик Донбасса, а затем эту информацию получили представители НАТО. В ФСБ уверены, что, располагая этой информацией, иностранные государства могли обвинить Россию в поддержке вооруженного конфликта на востоке Украины.

Карина Цуркан проживала в Молдавии до 2007 года, потом переехала в Москву и в 2016 году получила российское гражданство, отказавшись от молдавского. Однако ФСБ считает, что Цуркан совершила преступление в то время, когда была гражданкой Молдавии, поэтому ее обвинили в шпионаже, а не в государственной измене.

Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными". Кроме того, защита полагает, что материалы о связи Цуркан с молдавской разведкой были подделаны. Как рассказывал адвокат "Команды 29" Иван Павлов, защитники "провели доскональный анализ" этих материалов и пришли к выводу, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации Цуркан. Защита отмечала, что обвинение основано на плохо читаемых ксерокопиях анкеты агента, составленной в отношении Цуркан молдавской разведкой, и разведывательных сообщений. При этом информация в анкете не соответствует действительности, а сама анкета составлена с многочисленными орфографическими и грамматическими ошибками. ФСБ отказывалось сообщить источник происхождения этих документов, ссылаясь на показания единственного засекреченного свидетеля.

Как пишет правозащитный центр "Мемориал", фотография в анкете, датированной 2004 годом, скопирована из биометрического паспорта, выданного в 2008 году, место жительства актуально на 2011 год, а информация об образовании соответствует 2015 году.

"На мои попытки в разговоре со следствием попросить экспертизу этой анкеты мне говорили: "Мы не можем делать экспертизу по ксерокопии", – рассказала Карина Цуркан в интервью РБК. – Предъявлять обвинение в особо тяжком преступлении по очевидно сфабрикованному документу мы можем, а сделать экспертизу мы не можем. Все, о чем я говорю о своем адресе, месте работы, мы подтверждаем выписками из реестров. Как только мы их получили, я была уверена, что сейчас следствие передо мной извинится и скажет: "Бывает, простите. Это действительно очередной фейк". Не произошло".

По данным "Мемориала", в постановлении о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой не указано, каким образом Цуркан получила доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и как проходила передача секретных сведений молдавским спецслужбам.

Сама Карина Цуркан утверждала, что в материалах уголовного дела нет данных о получении вознаграждения за работу на молдавской спецслужбу. При этом ФСБ настаивало, что за сотрудничество со спецслужбой бывший топ-менеджер получала деньги. Кроме того, Цуркан отмечала, что никто из должностных лиц не ставил ее в известность, что обсуждаемые на правительственных совещаниях вопросы могут относиться к государственной тайне. А сотрудничество со Службой информации и безопасности Молдавии ей никогда не предлагали.

Защите Цуркан отказывали во всех ходатайствах, включая ходатайство о проверке доказательств. Кроме того, материалы уголовного дела максимально закрыты даже для стороны защиты: ФСБ через суд запретила защите копировать материалы дела и делать выписки, из-за чего материалы дела адвокатам приходилось учить наизусть. Причем это ограничение распространялось даже на те материалы, в которых нет секретных данных.

В октябре этого года правозащитный центр "Мемориал" признал Карину Цуркан политзаключенной и потребовал немедленно освободить ее:

"Возбуждение дела против Цуркан, её арест и специфика преследования вписываются в общий тренд последних лет, связанный с нарастанием преследований по статьям о шпионаже и госизмене после начала российско-украинского конфликта и усиления противостояния России и западных стран с начала 2014 года. Для поддержания образа России как осаждённой крепости в кольце врагов требуются всё новые дела против "шпионов" и "изменников Родины", а деятельность контрразведки зачастую оказывается направлена на фабрикацию таких дел", – говорится в заявлении "Мемориала".

Кроме того, в публикации отмечается, что засекречивание дел о шпионаже и госизмене, закрытость судебных процессов порождает увеличение количества незаконных и необъективных обвинительных приговоров. В таких процессах обвиняемые лишены права на полноценную защиту и справедливое судебное разбирательство, а общество не может убедиться в обоснованности приговора и доказанности вины.

В январе 2020 года Карина Цуркан в ходе интервью РБК обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность. По словам Цуркан, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности. Кроме того, доказательства сфальсифицировали определенные лица, которые присутствуют в материалах дела. Поэтому она добивается независимого расследования со стороны тех, кто не участвовал в её уголовном преследовании.