"Это профанация". Адвокат – об уголовном деле Карины Цуркан

Карина Цуркан, бывший член правления российской энергетической компании "Интер РАО", не признаёт предъявленных ей обвинений в шпионаже и называет их "голословными". Ее адвокаты в среду впервые смогли встретиться со своей подзащитной и рассказали о сути обвинений в адрес Цуркан, условиях ее содержания в СИЗО и давлении, которое оказывалось на бывшего топ-менеджера крупнейшей российской энергетической компании с тем, чтобы не допустить их вхождения в это дело.

43-летнюю Цуркан задержали 15 июня. Лишь накануне, спустя почти месяц после задержания, к ней в СИЗО "Лефортово" смогли попасть новые адвокаты, вступившие в дело в начале июля, – Иван Павлов и Евгений Смирнов из "Команды 29". Им удалось выяснить, что Цуркан обвиняют в передаче секретных сведений не Румынии, как утверждали некоторые российские СМИ, а соседней Молдавии. Тем не менее после ознакомления с обвинительным заключением у адвокатов осталось больше вопросов, чем ответов о сути этого дела. Ясно лишь одно, говорит адвокат Евгений Смирнов: история Цуркан по своей абсурдности очень напоминает другие "шпионские" дела последних лет – например, дело Оксаны Севастиди, осужденной за эсэмэску о российских танках на платформе вокзала в Сочи, или дело Светланы Давыдовой, многодетной матери из Смоленской области, позвонившей в посольство Украины и рассказавшей, что военных из расположенной под ее окнами части "отправили на Украину".

Карина Цуркан родилась 6 октября 1974 года, окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов IUP. Переехала из Кишинева в Москву в середине нулевых годов, c 2010 года начала работать в "Интер РАО", с 2012-го стала членом правления компании и руководителем ее блока трейдинга (подразделения компании, занимающегося импортом и экспортом электроэнергии). У Цуркан два гражданства – российское, полученное вскоре после переезда, и румынское. Было еще и молдавское, но 20 июня МИД Молдавии заявил, что в 2016 году Цуркан отказалась от гражданства этой страны. Именно поэтому Цуркан обвиняют не в государственной измене, а в шпионаже, хотя максимальный срок, предусмотренный обеими статьями УК РФ, одинаковый: 20 лет лишения свободы.

Операцию по задержанию Цуркан осуществляла ФСБ, она же занимается и расследованием. Сейчас Карина Цуркан арестована судом до 19 августа. 25 июня РБК со ссылкой на неназванные источники, в том числе в Службе внешней разведки России, сообщил, что Цуркан заподозрили в передаче иностранным спецслужбам данных о переговорах России по организации поставок электроэнергии в аннексированный Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Цуркан якобы передала румынской разведке данные о людях в Украине и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", сотрудничавших с "Интер РАО".

Российские СМИ успели выдвинуть несколько теорий о том, что на самом деле может стоять за арестом Карины Цуркан: это и вражда ФСБ с Борисом Ковальчуком, сыном друга Путина Юрия Ковальчука, и мошенничество с некачественными турбинами, поставлявшимися для молдавской ГРЭС. Все эти версии пока не нашли подтверждения, а единственный документ уголовного дела, который в среду впервые удалось увидеть адвокатам "Команды 29", обвинительное заключение в трех абзацах на половине листа А4, опровергает и сообщения о сотрудничестве Цуркан с румынской разведкой.

Об этом и о давлении на Карину Цуркан в СИЗО в интервью Радио Свобода рассказал ее адвокат Евгений Смирнов.

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– Удалось ли вам встретиться со следователем, который занимается делом Карины Цуркан и прояснить детали предъявленного ей обвинения?

– К сожалению, следователь наш до сих пор убегает и отказывается с нами встречаться, прячется в своем кабинете в Следственном управлении. А вот ясности в деле немного прибавилось. Мы ознакомились с постановлением о возбуждении уголовного дела и привлечении ее в качестве обвиняемой, из которых стало понятно, что Карина якобы на протяжении уже 15 лет сотрудничает со спецслужбой Молдавии. За это время она якобы отправила проект приказа одного из министерств сотруднику этой спецслужбы. Вот вся ясность, которую мы вчера получили.

– То есть не Румыния, которая раньше фигурировала в слухах об этом деле, а именно Молдавия?

– Именно Молдавия!

– Понятно ли, что это за документ, могла ли в нем содержаться какая-то государственная тайна?

– Документ якобы называется "Проект приказа" и посвящен каким-то политическим вопросам, но в материалах дела также есть некое заключение специалистов еще от 2016 года, которые пришли к выводу, что в этом документе есть некие сведения, представляющие государственную тайну. Карина этот документ даже не помнит, отрицает, что такой документ вообще мог существовать, поскольку у него очень странное название и она с такими документами никогда не сталкивалась. Помимо всего прочего, Карина никогда не имела доступа к государственной тайне, ей просто такие документы не передавались. Мы до сих пор не понимаем, какой это документ, какие сведения в нем были, кому она их все-таки передала и каким способом.​

Из Фейсбука ​Ивана Павлова, еще одного адвоката Карины Цуркан:

"Обвинение Карины представляет три абзаца текста, умещающегося на половине страницы стандартного листа бумаги. Конкретно Карину обвиняют в том, что она 16 августа 2004 года стала агентом осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с (внимание!!!) молдавской спецслужбой. 21 апреля 2015 года (непонятно - как) где-то на территории Москвы (непонятно - в каком именно месте) получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». И 29 сентября 2015 года (непонятно - где, как и при каких обстоятельствах) передала этот документ спецслужбе Молдовы. Точное указание дат в обвинении должно, вероятно, убеждать читателя в скрупулезности обвинителей, однако отсутствие описания иных обстоятельств этих событий не позволяют понять обвинение. Специалисты привлечённые ФСБ 5 декабря 2016 года пришли к заключению о том, что сведения в этом документе составляют гостайну"

​– Что сама Карина Цуркан говорит о содержании в следственном изоляторе, в каких условиях она там содержится? И какие вы планируете вместе с ней дальнейшие действия?

Фактически ей в СИЗО питаться нечем

– Условия у нее наравне со всеми: это двухместная камера площадью 8 квадратных метров, где туалет не отгорожен никакой перегородкой, над ним висит видеокамера, она находится под постоянным контролем сотрудников СИЗО. Помимо этого она является вегетарианкой, не ест мяса, однако на завтрак, на обед и на ужин ей приносят те блюда, которые она не ест по своим убеждениям. Фактически ей в СИЗО питаться нечем. Она живет только на передачах, которые ей приносит мама.

– Есть ли у вас представление, почему, если передача секретного документа произошла еще в 2016 году, ФСБ так тянула с задержанием Цуркан и с возбуждением этого уголовного дела?

– Тут представление только одно: это все профанация дела, обвинение ничем не обосновано. Если бы Карина действительно представляла какую-нибудь угрозу для безопасности России, действительно передавала бы какие-то чувствительные сведения за рубеж, ее действия сразу бы пресекли, еще в 2016 году, когда у ФСб на руках уже было это заключение.

– Какие дальнейшие действия вы планируете с Кариной Цуркан в рамках этого дела?

– Сейчас мы пытаемся оспорить меру пресечения в виде заключения под стражей в кассационной инстанции. Однако – и это тоже "ноу-хау" Московского городского суда – суд нам запрещает знакомиться с материалами дела и подавать кассационную жалобу без разрешения следователя. Говорят: "Вы сначала получите разрешение следователя, что вы можете обжаловать, а потом уже приходите к нам".

– Это законно?

– Я бы назвал это преступным!

– А следователь, как вы сказали, от вас пока успешно скрывается.

– Следователь от нас скрывается, да, он не отвечает на телефонные звонки, не выходит к нам на встречу, а пройти к нему в кабинет без него самого мы не можем. Такие вот условия созданы для адвокатов в Следственном управлении ФСБ.

– За последние годы в России было много громких дел, связанных с госизменой и шпионажем, с некоторыми из них вы занимались в качестве адвоката. Прослеживаются ли какие-то общие черты у дела Карины Цуркан и других подобных дел, например, дела Оксаны Севастиди?

Обвинения совершенно непонятны, глупы и, вообще-то, смешны

– Да, у них, пожалуй, одна общая черта – это абсурдность обвинения. Как и по делу Светланы Давыдовой, так и по делу Севастиди, так и по делу Цуркан обвинения совершенно непонятны, глупы и, вообще-то, смешны. Вот это, пожалуй, то, что их объединяет.

– Есть ли у самой Карины Цуркан какие-то версии насчет того, зачем на самом деле понадобилось возбуждать против нее уголовное дело? Месть с чьей-то стороны? Борьба за высокий пост? Что-то еще? Кто, по ее мнению, на самом деле может стоять за всем этим?

– Сейчас это все гадания на кофейной гуще. На первых этапах мы все-таки сосредоточимся на предъявленном обвинении, на выстраивании своей юридической позиции по делу, а о версиях уже будем говорить, когда у нас появится какое-то время на них.

– Какие следующие этапы в этом деле?

– В этом деле неизбежно назначение комплексной экспертизы для определения достоверности и степени секретности сведений, которые были якобы переданы Кариной. Это ключевой элемент любого подобного уголовного дела, и мы будем ждать назначения этой экспертизы в ближайшее время.

– Надо полагать, что процесс, если он будет, будет закрытым, поскольку речь идет о государственной тайне. С вас не пытались взять подписку о неразглашении?

– С нас подписку может взять только следователь, но следователь от нас убегает, поэтому подписки взять некому.

– То есть это ваш единственный шанс с ним познакомиться?

– Мы не настроены с ним знакомиться, тем более мы от Карины вчера узнали, что все то время, пока мы не могли пробиться к ней в изолятор, это более недели, с ней практически каждый день работали сотрудники самого изолятора и следователь, что, в принципе, одно и то же. Говорили, чтобы она отказалась от наших услуг, стращали различными негативными последствиями. Но это не повлияло на Карину, она все-таки добилась нашего вхождения в дело, – говорит адвокат Евгений Смирнов.

Сама Карина Цуркан ранее говорила, что считает дело против нее сфабрикованным, а причиной его возбуждения – "месть недоброжелателей", желавших "сместить ее с поста из-за принципиальности и неподкупности". По словам Цуркан, публикации об этом деле в российских СМИ "готовились заранее", чтобы "настроить против нее общество". Вскоре после задержания Цуркан появились неподтвержденные данные об обысках в кабинете заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко, якобы контактировавшего с Цуркан. В результате обыска неизвестные люди в масках вынесли из министерства некие документы. Тем не менее, ни о каких претензиях правоохранительных органов к министру с тех пор не сообщалось.