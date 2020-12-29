США обеспокоены преследованием саудовской правозащитницы

Соединённые Штаты обеспокоены информацией о приговоре саудовской правозащитнице Луджайн аль-Хатлул.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Кейл Браун. "Мы подчеркиваем важность свободы выражения мнений и мирной активности в Саудовской Аравии, поскольку это способствует укреплению прав женщин. Мы с нетерпением ждем досрочного освобождения в 2021 году", – написал Браун в Twitter.

Джейк Салливан, советник избранного президента США Джо Байдена по национальной безопасности подтвердил в Twitter, что будущая администрация планирует поднять вопрос прав человека в диалоге с Эр-Риядом. Приговор Хатлул "за простое осуществление ее прав несправедлив и вызывает беспокойство", – заметил Салливан.

Ранее семья Луджайн аль-Хатлул сообщила, что суд в Саудовской Аравии приговорил активистку почти к шести годам тюремного заключения. По сообщениям саудовских газет Sabq и al-Shark al-Awsat, правозащитницу обвинили в стремлении изменить политическую систему королевства и нанести ущерб национальной безопасности - в соответствии с законами о борьбе с терроризмом. Аль-Хатлул содержится под стражей с мая 2018 года. Ёе сестра заявила, что Луджайн может быть освобождена условно в марте 2021 года, отмечает "Голос Америки".

Правозащитные организации и члены семьи аль-Хатлул утверждают, что активистка, выступавшая за право женщин управлять автомобилем и за то, чтобы положить конец в стране системе опеки мужчин, подвергалась жестокому обращению, в том числе ударам электрическим током, пытке водой, порке и сексуальному насилию. Эр-Рияд это отрицает.

Эксперты ООН назвали обвинения, выдвинутые против Луджайн аль-Хатлул, "надуманными". Управление международной организации по правам человека заявило, что вынесенный приговор "вызывает серьезную тревогу". ООН призвала к немедленному освобождению осуждённой.