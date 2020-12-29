Полиция задержала директора "Правовой инициативы" Ванессу Коган

В Москве полицейские доставили из дома в отдел полиции директора "Правовой инициативы", гражданку США Ванессу Коган, которой в начале декабря аннулировали вид на жительство в России. Об этом сообщила пресс-секретарь правозащитной организации Ксения Бабич.

На Коган собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России, рассматривать его будет Коптевский районный суд.

Все части этой статьи предполагают штраф с выдворением из страны "или без такового". По части о нахождении в России без необходимых документов, которую, по предположению Бабич, могут вменить Ванессе Коган, выдворение обязательно, сообщает "Медиазона".

2 декабря стало известно, что миграционное управление МВД аннулировало вид на жительство правозащитнице, которая живёт в России уже 11 лет и в сентябре подала документы на получение российского гражданства. Решение объяснили тем, что деятельность Ванессы Коган "представляет угрозу безопасности страны". От неё потребовали покинуть Россию в течение двух недель. Однако ЕСПЧ в качестве срочной меры запретил выдворять Коган из страны до окончания разбирательства по её жалобе в судах.

По словам Коган, она предоставила пришедшим к ней сотрудникам полиции документы от ЕСПЧ, запрещающие ее высылку из России, а также ответ от МВД о том, что ведомство осведомлено об этом.