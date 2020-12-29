Зарплаты госслужащих в России за год выросли почти на 13%

В 2019 году средняя заработанная плата российских госслужащих, работающих в законодательных органах власти, увеличилась до 170 тысяч рублей, в центральных аппаратах федеральных органов власти – до 140 тысяч, в исполнительных органах власти – до 128 тысяч, а в судебной власти и прокуратуре – до 120 тысяч. Такие данные опубликовал Росстат. Данных за 2020 год пока нет.

В отчёте ведомства сказано, что в целом зарплаты госслужащих в России, включая работников муниципальных органов власти, повысились почти на 13 процентов.

В сентябре Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 1,3 миллиона человек и достигло почти 20 миллионов, что составляет 13,5% населения страны. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 80% граждан, живущих за чертой бедности, – это семьи с детьми, и чтобы поднять их уровень жизни, требуется свыше 700 миллиардов рублей.

В июле Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза – на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой". При этом в октябре Путин увеличил зарплаты государственным чиновникам.