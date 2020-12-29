Москвичам старше 65 лет и студентам после прививки разблокируют соцкарты

В Москве студентам и жителям старше 65 лет после вакцинации от коронавируса разблокируют социальные карты. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин. Это означает, что люди, получившие прививку, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда.

Москвичи, старше 60 лет уже могут записаться на вакцинацию. Запись для учащихся колледжей и студентов вузов откроется 30 декабря. Социальные карты будут разблокированы через две недели после получения второго компонента вакцины.

Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. При этом темпы вакцинации в России пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании, и не превышают несколько тысяч человек в день.

58 процентов россиян всё ещё не готовы привиться, даже бесплатно. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса "Левада-центра". Готовы вакцинироваться лишь 38 процентов россиян.

За последние сутки в Москве выявлено более пяти с половиной тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли 75 пациентов. Число заболевших с начала пандемии приближается к 800 тысячам, умерли более 11 тысяч человек.