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Суд не принял материалы МВД в отношении Ванессы Коган

Ванесса Коган

Коптевский суд Москвы не принял в производство материалы МВД в отношении бывшей главы организации "Правовая инициатива". Судья обнаружил в предоставленных полицейскими документах недостатки, пишет "Коммерсантъ".

Ранее во вторник, 29 декабря Коган задержали по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев.

Офис ЕСПЧ в Старсбурге
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Коган живёт в России 11 лет. Там она вышла замуж и родила двоих детей. В сентябре Коган подавала документы на получение российского гражданства. В начале декабря ей аннулировали вид на жительство. Решение объяснили тем, что деятельность Ванессы Коган "представляет угрозу безопасности страны". От неё потребовали покинуть Россию в течение двух недель. Однако ЕСПЧ в качестве срочной меры запретил выдворять Коган из страны до окончания разбирательства по её жалобе в судах.

"Правовая инициатива" действует с 2000 года. Проект занимается защитой жертв нарушений прав человека, связанных с вооруженными конфликтами, пытками и гендерным насилием на территории бывшего Советского Союза. В декабре прошлого года Минюст внёс "Правовую инициативу" в реестр иностранных агентов.

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