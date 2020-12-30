Прокурор запросил 6,5 лет колонии для 77-летнего Свидетеля Иеговы

На заседании в Надеждинском районном суде Приморского края прокурор запросил 6,5 лет колонии общего режима для Свидетеля Иеговы Владимира Филиппова. 77-летнего бывшего военного обвиняют в организации деятельности экстремистской организации, сообщил сайт "Свидетели Иеговы в России". Филиппов вину не признаёт.

Уголовное дело в отношении верующего завели 1 июля 2019 года, в нём нет потерпевших. "В основе уголовного дела лежат видеозаписи богослужений с 2017 года и аудиозапись разговоров о Библии с неким Б. Н. Ульянкиным, изображавшим интерес к Библии, – говорится в сообщении. – После просмотра в суде видеозаписи богослужения стало очевидно, что Филиппов участвовал лишь в молитве и песнопении, а также произнес короткую библейскую речь о проявлении доброты к людям".

По версии следствия, Филиппов "совершал активные действия организационного характера... выражающиеся в созыве собраний, организации религиозных выступлений и богослужений... распространении литературы экстремистского содержания, осуществлении проповеднической деятельности".

В сообщении на сайте религиозной организации также рассказывается, что летом 2019 года сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в доме верующего и один из них ударил Филиппова по лицу. Через год во время второго обыска у его жены случился гипертонический криз.