Минфин: вакцинация россиян обойдётся бюджету в 100 млрд. рублей

Вакцинация россиян от коронавирусной инфекции нового типа обойдется российскому бюджету в 75 — 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Окончательная оценка, по его словам, возможна после того, как станут ясны темпы вакцинации и число желающих получить прививку. Для граждан вакцинация будет бесплатной, подчеркнул глава Минфина.

Согласно заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, массовая вакцинация россиян от COVID-19 стартует в России в начале 2021 года. За год прививку получат несколько десятков миллионов человек. Вакцинация для групп риска – врачей, учителей, социальных работников и полицейских началась в декабре. В некоторых регионах России уже можно выбирать, какой из двух российских вакцин делать прививку - "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

В Москве кроме этих групп риска прививку разрешили получить также работникам торговли, сферы услуг, культуры, промышленности, транспорта и журналистам. С 30 декабря открылась регистрация на вакцинацию для студентов.

Однако, как свидетельствуют данные декабрьского опроса "Левада-центра", 58 процентов россиян всё ещё не готовы привиться.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявили ещё 26 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли за сутки 599 пациентов с COVID-19. Общее число жертв вируса достигло 56 426. Выписаны за последние сутки более 29 тысяч пациентов с COVID-19.

Общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусной инфекцией, подозрением на неё и внебольничными пневмониями в России составляет более одного миллиона человек. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, ситуация в целом по стране остается достаточно тяжелой, несмотря на то, что в последнюю неделю фиксируется снижение количества активно болеющих на 4 процента.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян провести новогодние праздники "максимально спокойно и камерно", чтобы не спровоцировать новый всплеск заболеваемости.