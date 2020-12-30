При нападении на аэропорт Адена погибли около 30 человек

По меньшей мере 27 человек были убиты и десятки ранены в результате нападения на аэропорт Адена – крупного города на юге Йемена. Об этом сообщает издание Al Hadath со ссылкой на представителя правительства страны. Атака произошла во время встречи членов нового правительства Йемена, прилетевших из Саудовской Аравии.

Вскоре после прибытия самолёта в аэропорту раздались громкие взрывы и началась стрельба, передаёт Reuters. Саудовский телеканал продемонстрировал кадры, на которых видно, как после первого взрыва люди побежали с места происшествия, затем бронетехника отрыла огонь, после этого повалили клубы белого и черного дыма. Источник в спецслужбах, на которого ссылается международное агентство, рассказал о нескольких упавших в холле терминала аэропорта снарядах. На одном из видео можно было заметить повреждения бетонных стен терминала и разбитое стекло.

Как сообщается, нападавшие пытались убить членов нового кабмина. Чиновники, однако, были благополучно доставлены в президентский дворец. Премьер Маин Абдулмалик назвал произошедшее "трусливым террористическим актом", который, по его словам, "является частью войны, ведущейся против йеменского государства". Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В субботу, 26 декабря, в Саудовской Аравии было приведено к присяге новое правительство Йемена. Оно было сформировано в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключённым в ноябре прошлого года между сепаратистами Южного переходного совета и официальными властями страны, признанными международным сообществом. Войска, верные этому правительству, при поддержке Саудовской Аравии ведут войну против проиранской группировки хуситов, которые контролируют часть территории страны, включая её столицу Сану.