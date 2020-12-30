Конституционный суд Украины признал незаконным указ Зеленского

Конституционный суд Украины признал незаконным указ президента Владимира Зеленского о временном прекращении полномочий председателя суда.

В сообщении, изложенном на сайте судебного органа, говорится о том, что, "издав указ... от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания статей... Конституции".

Речь идет о документе, которым украинский лидер отстранил на два месяца главу Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности. Он был заподозрен в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В октябре в отношении него начали досудебное расследование о госизмене и незаконном отчуждении земли в аннексированном Крыму.

Процесс в отношении судьи был инициирован на фоне конституционного кризиса, который произошел из-за конфликта между главой государства и Конституционным судом. Последний заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников и лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда важнейших полномочий. Зеленский выступил против этих решений.