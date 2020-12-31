Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли запросил французское гражданство после выхода королевства из Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL.

Джонсон-старший – бывший политик Консервативной партии, представлявший Великобританию в Европарламенте с 1979 по 1984 год. Он был одним из первых британских чиновников, назначенных в Евросоюз после присоединения к нему страны в 1973 году.

Его сын возглавил Консервативную партию благодаря своей позиции по жёсткому разрыву отношений с ЕС. Он уже заявил, что выход из Евросоюза 1 января 2021 года станет "моментом надежды и новых возможностей" для Великобритании.

Отец премьер-министра голосовал на референдуме о выходе из Евросоюза против выхода. Он заявил, что французское гражданство поможет ему сохранять связи с Европой.

"Для меня не вопрос, француз ли я, – заявил Джонсон в эфире радиостанции, давая интервью на французском языке. – Если я правильно понимаю, я француз! Моя мать родилась во Франции, её мать была француженкой, как и её дедушка".

Он добавил, что получение паспорта будет для него "вопросом обладания тем, что и так должно у него быть".