Bellingcat готовит публикацию об убийствах с участием "отравителей" из ФСБ

Группа Bellingcat выявила три убийства, к которым могут быть причастны сотрудники ФСБ, заподозренные в отравлении Алексея Навального. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" заявил журналист расследовательского коллектива Христо Грозев. Он пообещал опубликовать соответствующие сведения в ближайшие две недели.

Накануне журналист выложил в открытый доступ данные о перемещениях предполагаемых участников химической атаки против российского оппозиционера. В документах, размещенных в Google Docs, фигурируют две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и других СМИ. Речь идет о работниках института криминалистики ФСБ Василии Калашникове и Дмитрии Лазаревиче.

Остальные имена, указанные в таблице, уже известны: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, в том числе даты путешествий, пункты отправления и прибытия, иногда – номер рейса.

14 декабря были опубликованы результаты журналистского расследования, из которого следовало, что Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. 21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. В разговоре с Навальным собеседник фактически признал, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Собеседник Навального рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера. В ФСБ назвали разговор подделкой.