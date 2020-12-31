Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сотрудник Bellingcat выложил данные о полутысяче поездок предполагаемых участников покушения на Алексея Навального

Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно, работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs.

В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолётах с 2005-го по 2020 год. Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведёт по ним расследование, сообщил Грозев.

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

В расследовании подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы людей, многие из которых, как утверждается, старшие офицеры ФСБ, по стране, данные об их звонках и о позиционировании их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.

"Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене", – утверждается в материале Bellingcat о методологии расследования. По оценке издания The Bell, покупка данных такого объёма могла стоить до миллиона рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG