Ларри Кинг находится в больнице в Лос-Анджелесе с диагнозом Covid-19

Ветеран журналистики США 87-летний Ларри Кинг находится в больнице с диагнозом COVID-19. Как сообщает телеканал CNN, Ларри Кинг проходит лечение в медицинском центре Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, куда был доставлен более недели назад. Трое сыновей Кинга не смогли посетить его в связи со строгими ограничительными мерами в клинике.

Его карьера в СМИ началась с выхода в эфир радиостанции WAHR. Затем по предложению Теда Тёрнера, он перешёл работать на только начинавший своё развитие телеканал CNN – Кабельную Новостную Сеть. Эта медийная компания впервые в мире предложила концепцию 24-часового вещания новостей.



В прошлом году умерли двое его взрослых детей. 65-летний Энди Кинг умер в июле от сердечного приступа. Через несколько недель умерла его 52-летняя дочь Кайа Кинг – от рака лёгких.

Агентство ТАСС отмечает, что в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Владимир Путин и Михаил Горбачев.



В 2013 году Кинг начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America. Он ведет шоу Larry King Now и PoliticKING with Larry King на Ora TV.