Болгария предоставила убежище волонтёру Фонда борьбы с коррупцией Евгению Чупову. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции решение государственного Агентства по делам беженцев. 41-летний активист уехал из России после двух задержаний полицией в Москве.

Чупов — учитель английского языка, основатель районного движения "Оборона Головино”, занимавшегося проблемами мунициального района на северо-западе Москвы. В 2014 году он занимался маркетингом для избирательной кампании Юлии Галяминой, которая баллотировалась в Мосгордуму. А в 2019 году принял участие в избирательной кампании директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Россию он покинул после того, как дважды был задержан полицией. По утверждению активиста, в отделе полиции к нему применяли физическую силу. Он также рассказал, что получал угрозы от сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму (известный как Центр “Э"). Кроме того, он утверждает, что против него завели уголовное дело о повреждении чужого имущества — автомобиля сотрудника центра.

В августе 2019 года он подал заявление о предоставлении убежища, но ему было в этом отказано. Он обжаловал это в суде, после чего власти Болгарии решили заново рассмотреть его заявку.

Активист заявил Болгарской службе Радио Свобода, что доволен получением убежища. Он и его жена планируют работать учителями английского, трое его детей уже ходят в местную школу, а младший сын — в детский сад.