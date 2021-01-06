Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США в ночь на 6 января по московскому времени со счетом 2:0 обыграла команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Матч проходил в канадском эдмонте. Шайбы забросили Алекс Туркотт и Тревор Зеграс.

Американская команда в пятый раз выиграла турнир, ранее получив золотые медали в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах. В трёх из предыдущих четырёх финалов сборная США обыгрывала канадцев. Канадцы побеждали американцев в финале только 1 раз – в 1997 году.

В проходившем перед финалом матче за третье место, сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 4:1. У россиян голом отметился Илья Сафонов.

Ни один игрок молодежной сборной России не попал в символическую сборную турнира.

С 2014 года первым вице-президентом Федерации хоккея России работает сын друга Владимира Путина Роман Ротенберг. С тех пор сборная России выиграла только один крупный турнир — Олимпийские игры, не победив на Кубке мира, пяти чемпионатах мира для взрослых, семи молодёжных и пяти юниорских.

За то же время сборная Канады выиграла шесть турниров, Финляндии — пять, США — четыре, Швеция — три.