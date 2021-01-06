Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог

Суд в Лондоне в среду отказался освободить под залог основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News.

Ассанж будет находиться под арестом до рассмотрения судом апелляции США на отказ в его экстрадиции. Адвокаты основателя Wikileaks просили об освобождении под залог, настаивая, что возможность побега их подзащитного отсутствует.

Ранее суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа. Судья сослался на психическое состояние здоровья основателя Wikileaks и риск совершения им самоубийства после прибытия в Соединённые Штаты. Министерство юстиции США сообщило, что подаст апелляцию.

49-летний Джулиан Ассанж разыскивается американским правосудием из-за опубликованных им тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Власти США считают, что раскрытие этих материалов было противозаконным и могло представлять собой угрозу жизни людей. Ассанж заявляет, что его преследование политически мотивировано.