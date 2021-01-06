Суд в Лондоне отказался освободить Джулиана Ассанжа под залог

Суд в Лондоне в среду отказался освободить под залог основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News.
Ассанж будет находиться под арестом до рассмотрения судом апелляции США на отказ в его экстрадиции. Адвокаты основателя Wikileaks просили об освобождении под залог, настаивая, что возможность побега их подзащитного отсутствует.
Ранее суд в Лондоне отказал властям США в экстрадиции Ассанжа. Судья сослался на психическое состояние здоровья основателя Wikileaks и риск совершения им самоубийства после прибытия в Соединённые Штаты. Министерство юстиции США сообщило, что подаст апелляцию.
49-летний Джулиан Ассанж разыскивается американским правосудием из-за опубликованных им тысяч секретных документов в 2010 и 2011 годах. Власти США считают, что раскрытие этих материалов было противозаконным и могло представлять собой угрозу жизни людей. Ассанж заявляет, что его преследование политически мотивировано.
- В 2012 году Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию. Там его подозревали в изнасиловании. Сейчас это дело закрыто.
- В апреле 2019 года эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали его британским властям. Он содержится в тюрьме недалеко от Лондона в ожидании решения об экстрадиции в США.
- Адвокаты и медики заявляют, что основатель WikiLeaks подвергается психологическим пыткам. Журналистские организации и различные правозащитные группы, включая Amnesty International и "Репортёров без границ", называют обвинения против Ассанжа опасным прецедентом для свободы слова.
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