Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - мир

"Академик Черский" вернулся к месту строительства Nord Stream 2

Трубоукладчик "Академик Черский" в порту Мукран. 7 июля 2020 года

Российский трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к месту строительства газопровода "Северный поток-2" из Калининграда. Это следует из данных портала MarineTraffic. Рядом с ним находится судно под флагом Либерии. К трубоукладчику идет корабль снабжения "Умка". В районе порта Мукран, где хранятся трубы для достройки газопровода, находится еще одно судно снабжения – "Иван Сидоренко".

Несколькими днями ранее Конгресс США в обход вето Дональда Трампа принял оборонный бюджет, который содержит в том числе санкции против "Северного потока - 2". Он налагает новые ограничения в дополнение к старым. Среди них – запрет на выдачу трубопроводу сертификатов, без которых невозможна его эксплуатация. Норвежская компания, которой предстояло сертифицировать Nord Stream 2, уже объявила о выходе из проекта. Российская сторона, тем не менее, выражает уверенность в скором завершении проекта.

В настоящее время осталось достроить 150 километров труб в датских водах. В середине декабря, однако, сенатор Тед Круз заверил, что топливо по новому газопроводу никогда не будет пущено из-за нового санкционного пакета. После первого раунда американских санкций в конце 2019 года Россия вынуждена была начать достраивать трубопровод собственными силами. Это привело к тому, что строительство приостановилось более чем на год.

4 января в Чехии запустили газопровод, соединенный с немецкой магистралью EUGAL, который, в свою очередь, является наземным продолжением Nord Stream 2. Строительство чешской газотранспортной ветви началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG