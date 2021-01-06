"Академик Черский" вернулся к месту строительства Nord Stream 2

Российский трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к месту строительства газопровода "Северный поток-2" из Калининграда. Это следует из данных портала MarineTraffic. Рядом с ним находится судно под флагом Либерии. К трубоукладчику идет корабль снабжения "Умка". В районе порта Мукран, где хранятся трубы для достройки газопровода, находится еще одно судно снабжения – "Иван Сидоренко".

Несколькими днями ранее Конгресс США в обход вето Дональда Трампа принял оборонный бюджет, который содержит в том числе санкции против "Северного потока - 2". Он налагает новые ограничения в дополнение к старым. Среди них – запрет на выдачу трубопроводу сертификатов, без которых невозможна его эксплуатация. Норвежская компания, которой предстояло сертифицировать Nord Stream 2, уже объявила о выходе из проекта. Российская сторона, тем не менее, выражает уверенность в скором завершении проекта.

В настоящее время осталось достроить 150 километров труб в датских водах. В середине декабря, однако, сенатор Тед Круз заверил, что топливо по новому газопроводу никогда не будет пущено из-за нового санкционного пакета. После первого раунда американских санкций в конце 2019 года Россия вынуждена была начать достраивать трубопровод собственными силами. Это привело к тому, что строительство приостановилось более чем на год.

4 января в Чехии запустили газопровод, соединенный с немецкой магистралью EUGAL, который, в свою очередь, является наземным продолжением Nord Stream 2. Строительство чешской газотранспортной ветви началось в 2017 году и обошлось в 540 миллионов евро.