Лицом к событию. Поле боя - Вашингтон

Транзит власти в США и Россия. Перспективы обсуждают политолог Андрей Пионтковский, американисты Иван Денисов, Андрей Кортунов, украинский журналист Питер Залмаев. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/31038750.html