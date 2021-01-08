Поле боя – Вашингтон

Конгресс США рано утром 7 января в ходе совместного заседания палат сертифицировал результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Заседание прерывалось 6 января из-за протестных акций сторонников Трампа, которые после митинга, на котором Дональд Трамп предлагал толпе пойти к Капитолию, смогли прорваться внутрь здания. Сенаторов и конгрессменов временно эвакуировали. Здание было очищено от митингующих. Процедура была завершена. Избранный президент США Джо Байден вступит в должность 20 января.

В результате беспорядков погибли 5 человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения. Министр транспорта США Элейн Чао, министр образования США Бетси ДеВос и ряд работников администрации президента подали в отставку из-за беспорядков.

"Как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром. Тем, кто нарушил закон, - вы заплатите", - в своем твиттере вечером 7 января заявил президент США Дональд Трамп. Президент сделал вывод: ""Мы только что прошли через интенсивные выборы, и эмоции очень высоки. Но теперь нужно охладить пыл и восстановить спокойствие. Теперь конгресс сертифицировал результаты, и новая администрация придет к власти 20 января. Теперь мое внимание сосредоточено на обеспечении плавного, упорядоченного перехода власти. Этот момент требует исцеления и примирения", - сообщил президент США.

Транзит власти в США и Россия. Перспективы обсуждают политолог Андрей Пионтковский, американисты Иван Денисов, Андрей Кортунов, украинский журналист Питер Залмаев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 8 января в 19:05