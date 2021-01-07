Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа

Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа, передаёт агентство Associated Press. Ему предъявлено обвинение в спланированном убийстве командира иранского спецназа, по иракским законам политику грозит смертная казнь.

Обвинение Трампу связано с убийством Касема Сулеймани — бывшего руководителя элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции. Он был погиб в Багдаде в результате спецоперации США в январе 2020 года. Это произошло на фоне резко обострившихся отношений между американским контингентом в Ираке и проиранскими вооруженными формированиями в стране.

После покушения Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке. В годовщину убийства Иран пообещал отомстить за смерть генерала.

Выдача ордера на арест — скорее символический жест, отмечает AP. Маловероятно, что любая страна мира выдаст Ираку президента США. Однако по предъявленному обвинению Трампу грозит смертная казнь, а Ирак после свержения Саддама Хуссейна традиционно считался региональным союзником Вашингтона.

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