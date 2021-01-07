Президент Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти"

Президент США Дональд Трамп в четверг - после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли накануне и привели к человеческим жертвам - впервые заявил о том, что 20 января обеспечит "упорядоченную передачу власти".

При этом Трамп по-прежнему, даже после сертификации результатов выборов президента Конгрессом, не согласен со своим поражением и с победой демократа Джо Байдена.

Заявление Трампа распространил его пресс-секретарь Дэн Скавино. Твиттер-аккаунт самого президента, посредством которого он обычно обращался к публике, со вчерашнего дня заблокирован.

"Хотя я совершенно не согласен с результатами выборов, и на моей стороне факты, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти", – говорится в заявлении Трампа. "Хотя это означает завершение самого замечательного первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой!" – заключил он. Фамилия Байдена в заявлении не упоминается.

Согласно конституции США, победитель президентских выборов вступает в должность 20 января в полдень. Трамп отказывался признать победу Байдена, утверждая, что она была достигнута посредством фальсификаций. Иски сторонников Трампа, однако, были отвергнуты судами, и Коллегия выборщиков, а затем Конгресс утвердили победу демократа.

Заседание Конгресса 6 января, однако, едва не было сорвано после того, как группа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия. Здание было очищено от протестующих только спустя несколько часов. От разных причин погибли 4 человека, по крайней мере одна демонстрантка была застрелена. В результате победу Байдена удалось сертифицировать только глубокой ночью 7 января.

Ведущие американские СМИ назвали эти события "атакой на демократию", спровоцированную уходящим президентом. "Штурму" Капитолия предшествовал митинг сторонников Трампа в Вашингтоне, на котором президент в очередной раз заявил о фальсификации результатов выборов и призвал протестующих "идти" на Капитолий - хотя прямо и не призывал к насилию.

От президента отмежевался вице-президент Майк Пенс, который однозначно осудил тех, кто ворвался в Капитолий. Насилие осудило также руководство Республиканской партии.

В четверг стало известно об отставке ряда сотрудников Белого дома, в том числе сотрудника Совета национальной безопасности Райан Талли, отвечающего за отношения с Россией, и заместителя советника по национальной безопасности Мэтта Поттинджера, который был ведущей фигурой в выработке политики Трампа в отношении Китая.