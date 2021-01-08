Представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл выразила сожаление по поводу признания российскими властями нескольких граждан средствами массовой информации – иностранными агентами. Об этом она заявила в комментарии редакции Идель.Реалии.

В комментарии Тросселл отмечается, что список иностранных агентов нацелен на правозащитников и журналистов и, "по всей видимости, направлен на ограничение их свободы слова и выражения".

Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – иностранными агентами ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую, Сергея Маркелова и Дениса Камалягина.

По вступившему в действе в конце 2019 года закону "СМИ – иностранным агентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы издания или юридического лица, признанного иностранным агентом, участвует в их создании и получает зарубежное финансирование.

Позднее Дума приняла, а Путин подписал закон, по которому граждане могут признаваться иностранными агентами и за занятие политикой или сбор информации для иностранцев, если они получают или планируют получать за это деньги из-за рубежа.

Против российского законодательства об иностранных агентах выступают правозащитники, некоммерческие организации, западные страны. В декабре корпорация Радио Свобода/Радио Свободная Европа выразила осуждение решению российских властей включить в список "СМИ – иностранных агентов" пятерых граждан России.

"Своим решением Министерство юстиции недвусмысленно даёт понять, что честное сообщение о фактах является в его глазах преступлением", – отметила главный редактор РСЕ/РС Дэйзи Синделар.