Украина на две недели ужесточила карантин

На Украине с 8 января ужесточены карантинные меры в связи распространением коронавирусной инфекции. Жёсткий карантин продлится до 24 января.
Об ужесточении мер было объявлено заранее, ещё в декабре, когда был отмечен рост заболеваемости. Власти при этом не стали ужесточать карантин на новогодние и рождественские праздники и отложили этот шаг на 8 января.
Закрываются кафе и рестораны (они смогут работать только на вынос), магазины непродовольственных товаров, учреждения культуры, спортивные центры, школы переведены на дистанционное обучение, ограничены массовые мероприятия.
Работа общественного транспорта, в отличие от карантина, который был введён в стране весной, не ограничивается, как и деятельность ряда предприятий сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты должны работать по предварительной записи). Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и другие подобные учреждения.
При этом ситуация с распространением коронавируса на Украине в последние недели улучшается: пик по числу новых заражений был выявлен в конце ноября, с тех пор их число снизилось в среднем более чем в два раза. Сейчас в стране выявляется менее 10 тысяч инфицированных в сутки, снижается число активных случаев заболевания.
Пока неясно, когда в стране начнётся массовая вакцинация. Массовые поставки западных вакцин пока не начались. Заключена договорённость с Китаем о поставке разработанной в этой стране вакцины.
- Власти Украины критически относятся к возможному допуску на рынок российской вакцины "Спутник V", хотя теоретически такую возможность не исключают. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что 6 января харьковская компания "Биолик" подала заявку на регистрацию российской вакцины. По словам министра, от компании требуется предоставить досье, в котором должна быть чётко доказана безопасность препарата и показаны результаты трёх фаз клинических испытаний. "Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – сказал Степанов, выразив при этом уверенность, что Украина сможет обеспечить себя вакцинами других производителей.
- В России уже начата массовая вакцинация вакциной "Спутник V", при этом полные результаты третьей фазы клинических испытаний пока не опубликованы.
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