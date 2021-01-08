Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Украина на две недели ужесточила карантин

Автобусная остановка в Харькове

На Украине с 8 января ужесточены карантинные меры в связи распространением коронавирусной инфекции. Жёсткий карантин продлится до 24 января.

Об ужесточении мер было объявлено заранее, ещё в декабре, когда был отмечен рост заболеваемости. Власти при этом не стали ужесточать карантин на новогодние и рождественские праздники и отложили этот шаг на 8 января.

Закрываются кафе и рестораны (они смогут работать только на вынос), магазины непродовольственных товаров, учреждения культуры, спортивные центры, школы переведены на дистанционное обучение, ограничены массовые мероприятия.

Работа общественного транспорта, в отличие от карантина, который был введён в стране весной, не ограничивается, как и деятельность ряда предприятий сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты должны работать по предварительной записи). Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и другие подобные учреждения.

При этом ситуация с распространением коронавируса на Украине в последние недели улучшается: пик по числу новых заражений был выявлен в конце ноября, с тех пор их число снизилось в среднем более чем в два раза. Сейчас в стране выявляется менее 10 тысяч инфицированных в сутки, снижается число активных случаев заболевания.

Пока неясно, когда в стране начнётся массовая вакцинация. Массовые поставки западных вакцин пока не начались. Заключена договорённость с Китаем о поставке разработанной в этой стране вакцины.

  • Власти Украины критически относятся к возможному допуску на рынок российской вакцины "Спутник V", хотя теоретически такую возможность не исключают. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что 6 января харьковская компания "Биолик" подала заявку на регистрацию российской вакцины. По словам министра, от компании требуется предоставить досье, в котором должна быть чётко доказана безопасность препарата и показаны результаты трёх фаз клинических испытаний. "Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", – сказал Степанов, выразив при этом уверенность, что Украина сможет обеспечить себя вакцинами других производителей.
  • В России уже начата массовая вакцинация вакциной "Спутник V", при этом полные результаты третьей фазы клинических испытаний пока не опубликованы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG