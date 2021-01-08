Украина на две недели ужесточила карантин

На Украине с 8 января ужесточены карантинные меры в связи распространением коронавирусной инфекции. Жёсткий карантин продлится до 24 января.

Об ужесточении мер было объявлено заранее, ещё в декабре, когда был отмечен рост заболеваемости. Власти при этом не стали ужесточать карантин на новогодние и рождественские праздники и отложили этот шаг на 8 января.

Закрываются кафе и рестораны (они смогут работать только на вынос), магазины непродовольственных товаров, учреждения культуры, спортивные центры, школы переведены на дистанционное обучение, ограничены массовые мероприятия.

Работа общественного транспорта, в отличие от карантина, который был введён в стране весной, не ограничивается, как и деятельность ряда предприятий сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты должны работать по предварительной записи). Продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и другие подобные учреждения.

При этом ситуация с распространением коронавируса на Украине в последние недели улучшается: пик по числу новых заражений был выявлен в конце ноября, с тех пор их число снизилось в среднем более чем в два раза. Сейчас в стране выявляется менее 10 тысяч инфицированных в сутки, снижается число активных случаев заболевания.

Пока неясно, когда в стране начнётся массовая вакцинация. Массовые поставки западных вакцин пока не начались. Заключена договорённость с Китаем о поставке разработанной в этой стране вакцины.