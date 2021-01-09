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В Сибири и на Дальнем Востоке жители вышли на акции протеста

Пикет во Владивостоке

В городах Сибири и Дальнего Востока жители провели акции протеста. Во Владивостоке состоялась последняя "законная" очередь на одиночный пикет, а в Хабаровске 183-й день солидарности с бывшим губернатором Сергеем Фургалом, — передаёт Сибирь.Реалии.

В Хабаровске несколько десятков жителей пришли на традиционную субботнюю акцию протеста у здания правительства края. Репортаж вёл на ютьюбе канал RusNews. Во Владивостоке на центральной площади активисты "Бессрочного протеста" организовали очередь на одиночный пикет, которая с 10 января будет считаться массовым мероприятием, требующим согласования. В акции участвовало около 20 жителей.

В Новосибирске активисты вышли на традиционную акцию поддержки протестов в Хабаровске. Они скандировали лозунги, звучавшие на митингах в дальневосточном городе. "Народ есть власть!", "Просыпайтесь города, с нашей Родиной беда!". Видео акции опубликовано в ютьюбе на канале "Воин света". Одиночные пикеты также прошли в Барнауле, сообщил телеграм-канал "Группа поддержки гражданского общества".

В декабре президент России Владимир Путин подписал несколько принятых ранее законов, ужесточающих существующие или вводящих новые политические запреты. В частности, введены уголовная ответственность за перекрытие улиц, лишение свободы за клевету, возможность присвоить статус иностранного агента физическим лицам, очередь на одиночный пикет приравнивается к массовому мероприятию.

  • Акции протеста в поддержку Фургала продолжаются с июля. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над чиновником и критикуют политику Москвы в отношении регионов. Его сторонники уверены, что дело политическое, Фургал на выборах победил кандидата от "Единой России" Вячеслава Шпорта.

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