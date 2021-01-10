Сеть Parler лишится своего хранилища на "Амазоне" менее чем через сутки

Социальная сеть Parler может оказаться недоступной в течение недели - компания "Амазон" отказала ей в хранении данных, в связи с обнаружением в этой сети 98-ми постов с призывами к насилию. Parler сможет продолжить работу, только если найдёт другое облачное хранилище.

В 23 часа 59 минут воскресенья по времени тихоокеанского побережья США (это 10:59 московского времени 11 января) Amazon прекратит предоставление компании Parler услуги хостинга.

Amazon оказывает хостинговые услуги огромному количеству сайтов, среди которых есть и очень крупные. Отказ сотрудничать с сетью, в которой публикуются призывы к насилию, означает, что Amazon присоединяется к тем интернет-гигантам, которые уже "наказали" Дональда Трампа за его экстремистские призывы, а его сторонников - за акты насилия 6 января при захвате здания Капитоля в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. Такие же санкции наложила на Parler и компания Apple: сначала она дала администрации Parler 24 часа на введение процедуры модерации контента, а когда та отказалась, исключила её из своего магазина приложений.



Одной из самых заметных антиэкстремистских мер крупнейших интернет-кампаний стало решение администрации Твиттера навсегда запретить Дональду Трампу пользоваться его наиболее успешных пропагандистским ресурсом, а именно аккаунтом @realDonaldTrump: