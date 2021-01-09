Google удалила из магазина приложений "аналог твиттера без цензуры"

Корпорация Google удалила из магазина приложений социальную сеть Parler, которую создатели позиционирует как аналог твиттера без цензурных ограничений. Запретить распространение приложения может и Apple, потребовавшая от Parler модерации контента.

Parler была основана в 2018 году и называет себя "приложением для свободы слова". В нём зарегистрировано несколько миллионов человек, он, в частности, получил определённую популярность у консервативных американцев. Согласно заявлению создателей приложения, социальная сеть "не удаляет посты из-за политики или идеологии" и не удаляет контент, не нарушающий законодательство. Основатель сервиса Джон Матце заявлял в эфире CNBC, что "если вы можете сказать что-то на улицах Нью-Йорка, вы можете сказать это и у нас". Активисты левых движений утверждают, что на них это правило не распространяется, сообщая о блокировке их аккаунтов по политическим причинам.

Приложение особенно популярно у американских консерваторов. Большинство американцев уверены, что социальные сети цензурируют контент из-за политических взглядов. Но больше всего такая точка зрения распространена среди республиканцев. Девять из 10 сторонников партии считают, что сети подвергают цензуре политические взгляды. У сенатора от Техаса Теда Круза, претендовавшего на номинацию на пост президента от Республиканской партии, в сервисе почти 5 миллионов подписчиков. Около семи миллионов – у консервативного ведущего Fox News Шона Хеннети.

На короткое время приложение стало самым популярным по скачиваниям в США, после того как крупные социальные сети стали сопровождать критические посты о результатах президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден, предупреждениями с официальной информацией о результатах голосования.

Google утверждает, что социальная сеть не удаляет сообщения с призывами к насилию. Более жёсткой модерации контента от сервиса потребовала Apple, пригрозив ему блокировкой на телефонах компании. Обе корпорации утверждают, что сообщения в сервисе могут нарушать их правила. На смартфонах Google теоретически приложение может быть скачано через сторонние магазины, на айфонах это будет сделать невозможно.

Эксперты аналитического центра "Атлантический совет" отмечают, что Parler мог использоваться сторонниками Дональда Трампа во время протестов 6 января, закончившихся захватом здания Капитолия. После этого события все крупные социальные сети заблокировали аккаунт Трампа, Twitter это сделал пожизненно.

Санкции к Parler проходят на фоне дискуссии об ответственности сервисов за пользователей. И демократы, и республиканцы считают, что технологические гиганты получили слишком большое влияние в обществе. Это привело к парламентским слушаниям в США с участием представителей крупных технологических компаний.

Однако позиции партий расходятся – политики-демократы, включая избранного президента Джо Байдена, требуют обязать технологические компании удалять сообщения, распространяющие ненависть, экстремизм и фальшивые новости. Республиканцы утверждают, что IT-компании цензурируют консерваторов, и требуют отменить закон, по которым технологические компании сами регулируют контент на своих платформах.