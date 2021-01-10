Суд огласит приговор аспиранту МГУ Мифтахову. Ему грозит 6 лет тюрьмы 

Головинский суд Москвы огласит в понедельник приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России". Начало судебного заседания запланировано на 12 часов дня по московскому времени.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии, а двух других обвиняемых, Елену Горбань и Андрея Ейкина, к условным срокам. Защита подсудимых настаивает на оправдательных приговорах.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

Одним из ключевых доказательств причастности Мифтахова к инциденту стали показания засекреченного свидетеля под псевдонимом "Андрей Петров", который утверждал, что узнал обвиняемого по "выразительным бровям". В январе этот свидетель неожиданно скончался от "травмы сердца".

Сам Азат Мифтахов вину не признаёт. В защиту аспиранта МГУ выступали студенты различных вузов, правозащитники, журналисты, учёные, а также члены международного конгресса математиков.