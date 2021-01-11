Группа компаний "Фармасинтез" в течение 2021 года сможет выпускать препарат для терапии COVID-19 ремдесивир без согласия владельца патента — американской Gilead Sciences. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, первым на документ обратило внимание издание "Фармацевтический вестник".

Это первый случай, когда принудительное лицензирование "в интересах национальной безопасности" применяется на практике. "Фармасинтез" будет выпускать ремдесивир под торговым наименованием "Ремдеформ". Как пишет "Фармвестник", 19 ноября компания обращалсь к министру промышленности и торговли Денису Манутрову с письмом, в котором сообщала, что сможет выпускать до 200 тысяч флаконов препаратов каждый месяц. "Таким образом, в течение первого полугодия 2021 года мы готовы произвести и отгрузить порядка 1 200 000 флаконов", — указывал "Фармсинтез".

Фармацевтическая группа должна будет выплатить патентообладателям компенсацию в течение трех месяцев. Как заявил VTimes президент "Фармасинтеза" Викрам Пуния, размер компенсации будет определен исходя из международной практики: от 1 до 1,5% от выручки или фиксированный единоразовый платеж.

Gilead "разочарована" случившимся. "Мы считаем это решение излишним и контрпродуктивным, поскольку установленная компанией цена на препарат позволяет в любой стране мира сократить расходы правительства на борьбу с коронавирусом", — говорится в заявлении компании.

В России предельная отпускная цена на оригинальный препарат пока не зарегистрирована. В июне компания объявляла о стоимости препарата для развитых стран в размере $390 за флакон (28 800 рублей по текущему курсу) и $2340 на пятидневный курс лечения (172 870 рублей). По данным Федеральной антимонопольной службы, предельная отпускная цена российского дженерика ремдесивира "Ремдеформа" составляет 7400 рублей за флакон (без НДС). Один курс лечения требует от 6 до 11 флаконов, сообщил президент "Фармасинтеза".