В Москве у суда задержаны 5 человек из группы поддержки Мифтахова

У Головинского районного суда Москвы, где 11 января должно было состояться оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России", задержали не менее пяти человек, пришедших поддержать подсудимых.

В понедельник оглашение приговора перенесли на 18 января. Причину переноса заседания в суде не уточнили. Участники группы поддержки начали скандировать "Свободу!".

Активистку Светлану Новосёлову доставили в отделение полиции, в чём её обвиняют не известно, связи с ней нет, сообщает ОВД-Инфо.

Позже возле суда задержали корреспондента "Вестника Бури Originals" Кирилла Украинцева по ориентировке о якобы краже в магазине, сообщает издание.

Ещё троих задержанных гражданских активистов автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, Матвея Александрова и Владимира Василенко доставили в ОВД "Коптево" для проверки на предмет кражи.

Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.

Более двух с половиной тысяч математиков из 15 стран подписали обращение к Международному конгрессу математиков (ICM) с требованием добиться освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом пишет "Новая газета".

Они призвали оргкомитет конгресса "занять активную позицию" по уголовному делу Мифтахова и обратиться в российские государственные органы для его освобождения. В противном случае, полагают авторы обращения, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге.