В Москве у суда задержаны 5 человек из группы поддержки Мифтахова

У Головинского районного суда Москвы, где 11 января должно было состояться оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим обвиняемым по делу о поджоге офиса "Единой России", задержали не менее пяти человек, пришедших поддержать подсудимых.
В понедельник оглашение приговора перенесли на 18 января. Причину переноса заседания в суде не уточнили. Участники группы поддержки начали скандировать "Свободу!".
Активистку Светлану Новосёлову доставили в отделение полиции, в чём её обвиняют не известно, связи с ней нет, сообщает ОВД-Инфо.
Позже возле суда задержали корреспондента "Вестника Бури Originals" Кирилла Украинцева по ориентировке о якобы краже в магазине, сообщает издание.
Ещё троих задержанных гражданских активистов автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, Матвея Александрова и Владимира Василенко доставили в ОВД "Коптево" для проверки на предмет кражи.
Ранее прокуратура потребовала приговорить Мифтахова к шести годам колонии. Защита настаивает на оправдательном приговоре. Азат Мифтахов вину не признаёт.
Более двух с половиной тысяч математиков из 15 стран подписали обращение к Международному конгрессу математиков (ICM) с требованием добиться освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Об этом пишет "Новая газета".
Они призвали оргкомитет конгресса "занять активную позицию" по уголовному делу Мифтахова и обратиться в российские государственные органы для его освобождения. В противном случае, полагают авторы обращения, многие из них могут не приехать в 2022 году на Международный конгресс математиков, который должен пройти в Санкт-Петербурге.
- Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.
- Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.
- Показания против Мифтахова дал засекреченный свидетель, который в январе неожиданно скончался от "травмы сердца".
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Азата Мифтахова политическим заключённым.
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