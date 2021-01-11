Россия идет в Азиопу?

государствах. Благо поводов хватает: 10 января прошли президентские выборы в Киргизии: 80% голосов у Садыра Жапарова. Выборы неконкурентные, считает ОБСЕ.

Состоялись парламентские выборы в Казахстане. Прошли в : Партия Назарбаева Нур Отан получает 71 % голосов, демпартия "Ак Жол 11%, "Народная партия Казахстана" (бывшая Компартия) - 9%. С 2013 года власти не дали регистрации ни одной новой партии, хотя заявки были.

Мы видим сегодня попытку Владимира Путина продолжить послевоенное урегулирование карабахского вопроса. Каковы цели Путина на постсоветском пространстве? Состоялся ли переход России к среднеазиатской силовой модели управления? При Путине страна становится автократией?

Обсуждают политолог Аркадий Дубнов, политик Владимир Рыжков.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 11 января в 19:05