Депутаты предложили ввести госзащиту для всех сотрудников силовых структур

В Госдуму внесен законопроект, который даёт возможность получить государственную защиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки. Авторы законопроекта — депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн (председатель комитета по информационной политике) и Василий Пискарёв (глава комитета по безопасности и противодействию коррупции).

Сейчас в соответствии с законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" эта защита гарантируется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и Следственного комитета, сотрудникам ФСИН, таможни, некоторых других ведомств, а также их близким. Каких-либо дополнительных требований к выполняемым ими на службе задачам не предъявляется.

Госзащита предполагает запрет на распространение данных о подзащитных, в том числе об их имуществе и имуществе близких. На госзащиту могут претендовать сотрудники и других силовых ведомств (МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР), но для этого они должны быть задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров либо непосредственно участвовать в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях. Авторы законопроекта считают, что подобный подход "ставит в неравное положение сотрудников (военнослужащих) одних правоохранительных и силовых органов по отношению к сотрудникам других аналогичных органов".

Хинштейн и Пискарёв утверждают, что право на госзащиту может понадобиться и не задействованным в подобных задачах силовикам. Также авторы законопроекта предлагают прописать в законе полномочия бойцов Росгвардии на личную охрану судей, сотрудников СКР и органов внутренних дел.

В декабре Госдума приняла закон, который расширяет основания для того, чтобы запрещать распространение информации о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов, в том числе скрывать принадлежащее им имущество. Авторы этого проекта, депутаты "Единой России" Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев, в пояснительной записке заявили, что в последнее время участились случаи несанкционированной публикации сведений в интернете о различных должностных лицах, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий.