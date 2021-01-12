Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 1 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Мера была введена 21 февраля из-за появления в королевстве нового штамма коронавируса COVID-19, который может быть более заразным, чем другие варианты, до 70 процентов.

Новый вирус сам по себе не является более опасным, чем другие штаммы. Однако повышенная скорость распространения может дать увеличенную нагрузку на медицинские системы, работающие из-за пандемии на пределе возможностей. Из-за этого авиасообщение с Великобританией приостановили многие страны мира.

Несмотря на остановку регулярных и чартерных рейсов, между Россией и Великобританией продолжает курсировать бизнес-авиация. Самолёты получают у властей специальные разрешения на полёты. В начале января СМИ обратили внимание на перелёт из Москвы в Лондон и обратно бизнес-джета Bombardier Global 5000, которым пользовалась жена бывшего президента России Дмитрия Медведева Светлана.

10 января стало известно, что в России впервые выявлен британский штамм. Он был обнаружен у гражданина страны, вернувшегося из Великобритании. Прилетел ли он в Москву до запрета авиасообщения или после, не уточнялось.