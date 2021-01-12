Вашингтон вернул Кубу в список стран-спонсоров терроризма

США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма, из которого Гавана была исключена предыдущей американской администрацией в 2015 году.

В заявлении на сайте Госдепартамента говорится, что Куба в нарушение обязательств продолжает поддерживать международный терроризм и предоставляет безопасное укрытие террористам на своей территории. "Администрация Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы отказать режиму Кастро в ресурсах, которые он использует для угнетения собственного народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в дела Венесуэлы и остальной части Западного полушария", - подчеркивается в тексте.

По словам госсекретаря Майка Помпео, кубинское правительство десятилетиями укрывало преступников, в том числе членов колумбийской "Армии национального освобождения" (АНО), которую США признали иностранной террористической организацией. В Вашингтоне отмечают, что Куба отказалась выдать властям Колумбии десять живущих в Гаване лидеров АНО после того, как эта группа взяла на себя ответственность за теракт в полицейской академии Боготы два года назад. При взрыве погибли 22 человека, около 90 – были ранены.

Внесение Кубы в список стран-спонсоров терроризма позволяет вводить санкции в отношении лиц и стран, которые ведут определенные виды торговли с Кубой, ограничивает помощь со стороны США, запрещает экспорт оружия и вводит определенные ограничения на экспорт товаров двойного назначения, пишет "Голос Америки".

"Соединенные Штаты продолжат поддерживать кубинский народ в его стремлении к демократическому правительству и уважению прав человека, включая свободу вероисповедания, выражения мнений и ассоциации", – подчеркнул госсекретарь Майк Помпео.