Трамп осудил предложение объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп впервые после беспорядков в Вашингтоне 6 января появился на публике и пообщался с журналистами - перед тем, как отправиться в штат Техас. Он впервые прокомментировал планы демократов в Палате представителей объявить ему импичмент, осудив их и сравнив с "охотой на ведьм". Трамп также сказал, что эти планы вызывают "гнев" у многих людей.

Президент отрицает, что подстрекал 6 января своих сторонников к насилию. Именно после митинга с участием Трампа часть его участников ворвалась в здание Капитолия, очевидно с целью сорвать утверждение Конгрессом победы оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента. Трамп сказал, что в его речи не было призывов к насилию. Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям.

В Техасе Трамп, как ожидается, посетит границу с Мексикой и выступит на фоне пограничной стены, сооружение которой было одним из его обещаний.