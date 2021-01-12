Трамп осудил предложение объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп впервые после беспорядков в Вашингтоне 6 января появился на публике и пообщался с журналистами - перед тем, как отправиться в штат Техас. Он впервые прокомментировал планы демократов в Палате представителей объявить ему импичмент, осудив их и сравнив с "охотой на ведьм". Трамп также сказал, что эти планы вызывают "гнев" у многих людей.
Президент отрицает, что подстрекал 6 января своих сторонников к насилию. Именно после митинга с участием Трампа часть его участников ворвалась в здание Капитолия, очевидно с целью сорвать утверждение Конгрессом победы оппонента Трампа Джо Байдена на выборах президента. Трамп сказал, что в его речи не было призывов к насилию. Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям.
В Техасе Трамп, как ожидается, посетит границу с Мексикой и выступит на фоне пограничной стены, сооружение которой было одним из его обещаний.
- Палата представителей Конгресса сегодня рассмотрит предложенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту и другим чиновникам администрации отстранить президента от исполнения обязанностей в соответствии с 25-й поправкой к конституции. Голосование ожидается ночью по московскому времени. Если вице-президент не прислушается к резолюции, то уже в среду демократы обещают выставить на обсуждение Конгресса вопрос об импичменте Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Большинство комментаторов считает, что контролируемая демократами Палата представителей может успеть вынести Трампу импичмент до конца срока его полномочий 20 января, но Сенат вряд ли успеет до этой даты провести процесс о его отстранении от должности.
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