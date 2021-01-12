Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте

Интерпол объявил в розыск двух граждан России по делу о взрывах в порту столицы Ливана Бейрута, в результате которых погибли около двухсот человек.

Официально имена россиян не раскрываются, однако ливанские СМИ сообщают, что речь идёт о бизнесмене Игоре Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве. Первый являлся владельцем судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт Бейрута привезли почти две с половиной тысячи тонн аммиачной селитры. Второй был капитаном этого судна.

В октябре прошлого года оба россиянина были заочно арестованы ливанским судом. Отмечается, что Гречушкин проживает сейчас на Кипре.

Кроме россиян Интерпол объявил в розыск гражданина Португалии Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимался торговлей нитратами и в 2014 году осматривал взрывоопасный груз.

Серия взрывов в порту Бейрута произошла 4 августа 2020 года. Как утверждается, первый взрыв был вызван пожаром, загоревшимся рядом со складом аммиачной селитры. Таможенная служба конфисковала вещество шестью годами ранее с судна Rhosus. При этом взрывоопасный материал хранился в порту без обеспечения должных мер безопасности.

В результате взрывов погибли почти 200 человек, 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. В стране вспыхнули протесты. На их фоне правительство ушло в отставку.

В декабре прошлого года прокуратура Ливана выдвинула обвинения в халатности, повлекшей гибель людей, против бывшего премьер-министра страны Хасана Диаба, экс-министра финансов Али Хасана Халиля, бывшего министра общественных работ Гази Зейтера и ещё одного члена правительства Юссефа Фенианоса.