В Ливане заочно арестовали россиян по делу о взрыве в порту Бейрута

Суд в Ливане заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве в порту Бейрута в начале августе. Об этом сообщает Национальное информационное агентство Ливана.

Речь идёт о владельце судна "Росус" Борисе Гручушкине и капитане Борисе Прокошеве. С судна была изъята селитра, которая взорвалась в порту.

Суд обратился в Интерпол за ордером на международный арест россиян.

Мощный взрыв в порту ливанской столицы произошёл 4 августа. Как утверждается, он был вызван огнём, загоревшимся рядом со складом аммиачной селитры. Почти три тысячи тонн этого взрывоопасного материала хранилось в порту с 2014 года без обеспечения должных мер безопасности.

В результате взрыва погибли почти 200 человек, 300 тысяч жителей остались без жилья. Большинство ливанцев посчитали первопричиной катастрофы коррумпированность власти и халатность чиновников. В стране вспыхнули протесты. На их фоне правительство ушло в отставку.