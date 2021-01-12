Дональд Трамп выступил в Аламо, штат Техас

Президент США Дональд Трамп во вторник посетил город Аламо в штате Техас, находящийся в относительной близости к мексиканской границе. Выступая перед своими сторонниками, Трамп сделал акцент на роли своей администрации в борьбе с нелегальной миграцией. Как отмечает "Голос Америки", это первое публичное выступление президента с прошлой среды - тогда он обратился к своим сторонникам, вновь заявив, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Трамп призвал собравшихся "бороться", после чего начался штурм Капитолия.



Перед вылетом в Техас президент Трамп заявил журналистам, что меры по объявлению ему импичмента вызывают у него большой гнев. Вместе с тем, он добавил, что "не хочет насилия".



Отвечая на вопрос, несет ли он ответственность за нападение на Капитолий, Трамп сказал, что его слова в тот день были "абсолютно уместны".



Упорядочение иммиграции было одним из главных предвыборных лозунгов Трампа в 2016 году. Он предложил тогда построить стену вдоль границы США и Мексики. К настоящему времени построено около 700 км стены (общая протяжённость границы между двумя странами 3 145 км). В преддверии поездки Трампа правозащитная организация Southern Poverty Law Center призвала отменить визит, заявив, что он не принесёт пользы и лишь усугубит ущерб, уже нанесённый действиями нынешнего правительства.

Перед вылетом в Техас президент Трамп заявил журналистам, что меры по объявлению ему импичмента вызывают у него большой гнев. Вместе с тем, он добавил, что "не хочет насилия".